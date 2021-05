Neues Konzept fordert Rechtssicherheit für häusliche Pflege

Ein Mann hält die Hand einer Frau, die an Alzheimer erkrankt ist. Foto: Oliver Killig/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Aus dem Saarland kommt ein Vorstoß für mehr Rechtssicherheit bei der häuslichen Betreuung von Pflegebedürftigen durch Betreuungskräfte meist aus Osteuropa: Es brauche schnellstens auf Bundesebene rechtsverbindliche Regelungen, die eine fachlich abgesicherte und bezahlbare Betreuung im privaten Umfeld ermöglichten, forderten der Sozialverband VdK Saarland und die Arbeitskammer des Saarlandes am Dienstag in Saarbrücken.

In Deutschland seien in rund 300 000 Familien ungefähr 700 000 Betreuungskräfte, überwiegend aus Polen und anderen osteuropäischen EU-Staaten, im Einsatz. Viele der Familien lebten „in ständiger Rechtsunsicherheit“ und erhielten bisher für die nötigen Aufwendungen keine Leistungen aus der Pflegeversicherung. „Die Politik scheut sich seit Jahren, eine gesetzliche Lösung für diese derzeit unverzichtbare Versorgungssäule für hilfebedürftige Menschen auf den Weg zu bringen“, teilten Sozialverband und Arbeitskammer mit.

Dringend notwendig sei auch die Festlegung von Qualitätsstandards für Vermittlungsagenturen, die sich um den Kontakt der osteuropäischen Betreuerinnen und der Einsatzfamilien in Deutschland kümmerten. Auch feste Regeln für die Betreuungspersonen müsse es geben: Dazu gehörten ein Grundstock an Fachkenntnissen und ein Mindestmaß an Sprachkenntnissen. Auch einen Rechtsanspruch auf geregelte Arbeits- und Präsenzzeiten sowie Urlaub für die Betreuungspersonen sieht das im Saarland erarbeitete Konzept vor.