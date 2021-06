Neues Kita-Gesetz tritt in Kraft: GEW und CDU sehen Probleme

Spielzeug liegt in einer Kindertagesstätte auf dem Boden. Foto: Monika Skolimowska/dpa/Archivbild

Mainz Vor Inkrafttreten des neuen Kita-Gesetzes an diesem Donnerstag warnt die Gewerkschaft GEW vor Chaos. Viele Einrichtungen könnten die neuen Aufgaben nicht erfüllen. Es gibt aber sehr lange Übergangszeiten.

Rechtsanspruch auf täglich sieben Stunden Betreuung und Mittagessen: Nach Einschätzung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) können viele Kitas die neuen gesetzlichen Regelungen nicht erfüllen. Die Stimmung unter den Beschäftigten sei schlecht und Chaos zu erwarten, teilte die GEW am Mittwoch mit. Das zeige eine Umfrage, an der sich von Ende Mai bis Ende vergangener Woche mehr als 1200 Beschäftigte beteiligt hätten - landesweit arbeiten allerdings rund 41 000 Menschen in den rund 2650 Kitas. Nach Einschätzung der CDU-Landtagsfraktion bringt das Gesetz „viele zusätzliche Belastungen für die Erzieherinnen und kaum Verbesserungen“.