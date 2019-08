Neues Kita-Gesetz: Hubig sagt Unterstützung bei Umsetzung zu

Mainz Die mehr als 2500 Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz stehen vor der ersten gesetzlichen Neuregelung ihrer Arbeit seit 28 Jahren: Mit der Mehrheit der drei Regierungsfraktionen SPD, FDP und Grüne beschloss der Bildungsausschuss des Landtags am Dienstag, dem Plenum die Verabschiedung des neuen Kita-Gesetzes zu empfehlen.

Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) sagte ihnen Unterstützung bei der Umsetzung des Gesetzes zu. „Wir machen uns mit diesem Gesetz auf einen Weg“, sagte sie im Bildungsausschuss. Mit langen Übergangsfristen werde es allen erleichtert, sich in die neuen Regelungen hineinzufinden. Das Ministerium werde den Kitas dabei mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Das neue Kita-Gesetz stelle die Kindertagesstätten im Land auf ein solides, transparentes und gerechtes Fundament, sagte die Ministerin. Der Personalschlüssel werde um zehn Prozent angehoben, wofür 40 Millionen der 81 Millionen Euro an zusätzlichen Mitteln des Landes zur Verfügung gestellt würden. Hubig wies den Vorwurf zurück, das Land wolle sich in irgendeiner Weise aus seiner finanziellen Verantwortung stehlen. Die Kommunen stünden aber in der Pflicht, ein bedarfsgerechtes Angebot zu gewährleisten.