Wald Neues Jagdgesetz kommt später - überarbeiteter Entwurf steht

Das geplante neue Landesjagdgesetz für Rheinland-Pfalz soll nun voraussichtlich zum 1. April 2026 und damit ein Jahr später als ursprünglich geplant in Kraft treten. Ein überarbeiteter Entwurf gehe am kommenden Montag in den Kommunalen Rat, Ende dieses Jahres solle er ins Kabinett kommen, kündigte Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) in Mainz an. Der Kommunale Rat berät die Landesregierung bei Themen, die für kommunale Gebietskörperschaften bedeutsam sind.