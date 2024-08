Wald und Wild Neues Jagdgesetz kommt später - überarbeiteter Entwurf steht

In das neue Gesetz soll aufgenommen werden, dass in der Ausbildung von Jagdhunden nicht mehr lebende Enten zum Einsatz kommen dürfen. Das sei zwar anders als etwa in Hessen schon gelebte Praxis in Rheinland-Pfalz, solle nun aber auch gesetzlich verankert werden, sagte Eder. Festgehalten hat das Ministerium in der Novelle etwa an einem Verbot für bleihaltige Munition.