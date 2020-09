Neues Institut gegen Missbrauch: „Herzensanliegen“

Grafschaft Der Missbrauchsbeauftragte der Deutschen Bischofskonferenz hat die Gründung des Instituts für Prävention und Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche (IPA) als ein „Herzensanliegen“ bezeichnet.

Im Kuratorium sollen zwei Betroffene, in der Mitgliederversammlung des Vereins soll ein Betroffener, Karl Haucke, sitzen. Dieser sagte, bei Aufarbeitung und Prävention sei wissenschaftliche Unterstützung nötig - diese erhoffe er sich vom IPA. Er wünsche sich, dass das Institut auch mit Rechtsgutachten von „teureren Kanzleien“ helfe. Die Einrichtung des IPA war eine der Konsequenzen aus der 2018 vorgelegten sogenannten MHG-Studie mit schockierenden Zahlen zu sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche.

Haucke sagte, in den 1960er-Jahren sei er als Kind in einem kirchlichen Internat fast vier Jahre lang wöchentlich einmal vergewaltigt worden, „in mehr Varianten, als sich ein aufgeklärter Mensch vorstellen kann“. Mit anderen Opfern habe er in der jüngeren Vergangenheit der heute ohne Internat fortgeführten Schule Unterstützung bei der Aufklärung angeboten. Die Schulleitung habe abgelehnt: „Wir sind eine Eliteschule. Bei uns passiert so was nicht.“