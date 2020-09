Neues Hygienekonzept für Musik in Rheinland-Pfalz

Mainz Mit einer geänderten Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie treten in Rheinland-Pfalz an diesem Mittwoch auch Lockerungen für die Kulturszene in Kraft. In Abstimmung mit dem Landesmusikrat wird ein umfassendes Hygienekonzept für den Musikbereich auf den Weg gebracht, das geringere Abstände bei Gesang und Blasmusik vorsieht.

Ausgenommen seien Schulen und Kindertagesstätten, teilte das Kulturministerium in Mainz am Dienstag mit.