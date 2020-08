Neues Corona-Testzentrum am Flughafen Saarbrücken

Ein Flugzeug der Luxair steht auf dem Vorfeld des Flughafens Saarbrücken. Foto: Oliver Dietze/dpa/Archiv

Saarbrücken Das neue Corona-Testzentrum am Flughafen Saarbrücken soll Anfang kommender Woche eingerichtet werden. Das kündigte Saar-Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) am Mittwoch in Saarbrücken an. „Es ist wichtig, dass die Urlauber zeitnah ein Ergebnis bekommen“, betonte sie.

Die kostenlosen Tests sind für Rückkehrer, die aus Nicht-Risikogebieten kommen, freiwillig. Die Test-Teams sind jeweils zu Landezeiten von Flugzeugen vor Ort.