Behörden : Neues Amt für Binnen-Verkehrstechnik in Koblenz eröffnet

Koblenz Das neue Amt für Binnen-Verkehrstechnik hat in Koblenz die Arbeit aufgenommen. Die Staatssekretärin im Bundesministerium für Digitales und Verkehr, Susanne Henckel, und der Präsident der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, Hans-Heinrich Witte, eröffneten das Amt am Dienstag offiziell.

Die Behörde soll zentrale verkehrstechnische Aufgaben durch moderne Informationssysteme zusammenführen und die Weiterentwicklung in der Binnenschifffahrt stärken. „Das neue Amt bündelt unsere operativen Dienste im See- und Binnenbereich zu einem nationalen System und bildet so eine schlagkräftige Einheit, die den heutigen und zukünftigen Anforderungen an die Schifffahrt gerecht wird“, erklärte Henckel. Insbesondere soll das Befahren der Bundeswasserstraßen zu jeder Zeit und unter allen Bedingungen möglich sein.