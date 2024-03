Tourismus Neueröffnungen: Heilbäder und Kurorte sind zuversichtlich

Die Heilbäder in Rheinland-Pfalz blicken positiv auf die kommende Saison. „Die Heilbäder und Kurorte in Rheinland-Pfalz blicken zuversichtlich in die Zukunft“, teilte der Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz auf Anfrage mit. „Die Ausgabebereitschaft eines gesundheitsorientierten Gastes liegt generell höher als bei anderen Gästen, das zeigte eine Studie, die vom Verband in Auftrag gegeben wurde.“