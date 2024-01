Medizin Neuer Unimedizin-Chef: „Positive Entwicklungsperspektive“

Der neue Vorstandsvorsitzende der Universitätsmedizin Mainz, Ralf Kiesslich, sieht trotz vieler Herausforderungen eine „positive Entwicklungsperspektive“ für die einzige Uniklinik in Rheinland-Pfalz. Dies beruhe vor allem auf der Zusage des Landes für milliardenschwere Investitionen und das Bekenntnis des Landes, ein führender Biotechnologie-Standort werden zu wollen, sagte Kiesslich am Donnerstag in Mainz.