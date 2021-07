Neuer Stadtteil für Mainz ab 2030 denkbar

Mainz Es fehlt an bezahlbarem Wohnraum für alle. Ab 2025 wird in der zuletzt schnell gewachsenen Landeshauptstadt aber eine Entspannung der Lage erwartet. Bei künftigen Wohnvierteln soll vor allem der Klimaschutz beachtet werden.

Wegen der weiter steigenden Einwohnerzahl will Mainz für das kommende Jahrzehnt einen neuen Stadtteil in den Blick nehmen. „Wenn wir weiter eine wachsende Stadt sein werden, müssen wir jetzt schon Flächen an den Rändern von Mainz identifizieren, die sich nach 2030 für eine Wohnungsbebauung eignen“, sagte Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD). Seit 2012 ist die Bevölkerung um acht Prozent auf 221.190 (2019) gestiegen.