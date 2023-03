Gerichtsprozess Neuer Staatsschutzprozess gegen mutmaßliche IS-Mitglieder

Den beiden Angeklagten wird vorgeworfen, „sich mitgliedschaftlich in einer ausländischen terroristischen Vereinigung beteiligt zu haben“. Der Ältere soll zudem in zwei Fällen eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet haben. Die beiden sollen seit Jahren Anhänger dschihadistischer und islamistischer Ideen gewesen sein und sich seit dem Jahr 2017 mit dem IS „identifiziert“ haben. Der Prozess beginnt am 23. März und ist zunächst bis Ende August terminiert.