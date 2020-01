Neuer Sportausrüster: Mainz 05 in Kappa-Trikots

Bälle des italienischen Sportartikelherstellers Kappa liegen verteilt auf dem Spielfeld. Foto: Ronald Wittek/dpa.

Mainz Neuer Sportausrüster des FSV Mainz 05 wird von der Saison 2020/21 an das italienische Unternehmen Kappa. Dies teilte der Fußball-Bundesligist am Freitag mit. Aktuell rüstet Kappa mehr als 50 internationale Fußball-Clubteams aus, unter anderen SSC Neapel, Aston Villa, Betis Sevilla, AS Monaco und Leeds United.