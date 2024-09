Sonntagsfrage Neuer Saarlandtrend: CDU überholt regierende SPD

Das neu gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht könnte auf Anhieb mit 10 Prozent der Stimmen rechnen. Die Grünen würden bei 5 Prozent Chancen auf den Einzug in den Landtag haben. Etwa drei von vier befragten Saarländerinnen und Saarländer (72 Prozent) lehnen der Umfrage zufolge eine Beteiligung der AfD an der nächsten Landesregierung ab. Beim Bündnis Sahra Wagenknecht liegt dieser Wert bei 56 Prozent. Der Aussage „Ich fände es gut, wenn das BSW an der nächsten Landesregierung im Saarland beteiligt wäre“ stimmen 34 Prozent zu, bei der AfD waren es entsprechend 23 Prozent.