Konstituierende Sitzung : Neuer Saar-Landtag soll am 25. April zusammenkommen

Saarbrücken Der neue Landtag des Saarlandes soll in knapp vier Wochen erstmals zusammenkommen. Als Termin für die konstituierende Sitzung sei bisher der 25. April vorgesehen, teilte die Sprecherin des Landtags am Dienstag in Saarbrücken mit.

Bei der ersten Zusammenkunft steht unter anderem die Wahl des Landtagspräsidenten an.

Nach dem vorläufigen Endergebnis wird im neuen Landtag die SPD 29 von insgesamt 51 Abgeordneten stellen. Die CDU hat 19 Sitze, die AfD stellt drei Abgeordnete.

Die SPD hatte am Sonntag nach dem vorläufigen Endergebnis 43,5 Prozent der Stimmen bekommen. Die CDU mit dem bisherigen Ministerpräsidenten Tobias Hans an der Spitze stürzte auf 28,5 Prozent ab. Die Linkspartei, die im bisherigen Landesparlament vertreten war, scheiterte an der Fünf-Prozent-Hürde.

© dpa-infocom, dpa:220329-99-714998/2

(dpa)