DFB-Pokal Neuer Rasen für Saarbrücker Ludwigsparkstadion

Das Pokal-Viertelfinalspiel des DFB-Pokals war am 7. Februar nach starken Regenfällen wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt worden. Es soll am 12. März nachgeholt werden. „Der Gutachter und die zurate gezogenen Experten sind sich einig: Der Rasen im Ludwigsparkstadion kann nur kurzfristig in einen spielfähigen Zustand versetzt werden, wenn die Rasensode ausgetauscht wird“, sagte Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU).