Mobilität Neuer Radweg bei Bingen

Bei Bingen ist ein 1,2 Kilometer langer Radweg nach sechs Wochen Bauzeit von Bundesverkehrsminister Volker Wissing und seiner rheinland-pfälzischen Amtskollegin Daniela Schmitt (beide FDP) freigegeben worden. Der Zweckverband Gewerbe- und Industriepark Bingen am Rhein und Grolsheim habe dazu Finanzhilfen in Höhe von rund 355.000 Euro aus dem Sonderprogramm „Stadt & Land“ vom Bund erhalten, teilte Schmitt am Montag in Bingen mit. Das entspreche 75 Prozent der förderfähigen Gesamtkosten von rund 473.000 Euro.