Justiz Neuer Prozess um Trierer Amokfahrt belastet Betroffene

Der neue Prozess um die tödliche Amokfahrt in Trier vor gut drei Jahren ist für Opfer und Hinterbliebene eine große Belastung. „Der Albtraum hört nicht auf. Man kommt nicht zur Ruhe“, sagte Petra Lieser, deren Tochter Katja Lieser bei der Amokfahrt durch die Trierer Fußgängerzone am 1. Dezember 2020 im Alter von 25 Jahren getötet wurde. „Andere Menschen, die jemanden verlieren, haben Zeit zu trauern. Aber das haben wir nicht“, sagte sie mit Blick auf die Teil-Neuauflage des Prozesses, der an diesem Dienstag (9.30 Uhr) vor dem Landgericht Trier beginnt.