Neuer Pakt zu Hochschulen bringt Geld nach Rheinland-Pfalz

Mainz Der neue „Zukunftsvertrag Studium und Lehre“ wird den Hochschulen in Rheinland-Pfalz insgesamt mehr Geld bringen. „Rheinland-Pfalz wird von dem neuen System besonders profitieren“, schreibt Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage.

Bund und Länder hatten sich im Juni auf den Zukunftsvertrag geeinigt, er folgt auf den auslaufenden Hochschulpakt 2020. Vorgesehen ist unter anderem, dass Bund und Länder dauerhaft rund vier Milliarden Euro jährlich zusätzlich zur Grundausstattung in die Hochschulen stecken. 120 Milliarden Euro investieren sie von 2021 bis 2030 in die außeruniversitäre Forschung. Mit 150 Millionen Euro sollen zudem jährlich neue Ideen vor allem in der Lehre gefördert werden. Die steigenden und entfristeten Mittel für die Hochschulen sollen diesen auch ermöglichen, mehr unbefristete Stellen zu schaffen.