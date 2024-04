Hochtaunuskreis Neuer Ombudsmann am Universitätsklinikum des Saarlandes

Er ist unabhängiger Ansprechpartner für Patienten, Angehörige und Beschäftigte am Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS): Als externen Ombudsmann hat die Klinik den pensionierten Chef der Kriminalpolizei im Saarland und Leiter des Landeskriminalamtes, Gerald Stock, bestellt. Das teilte das UKS am Dienstag in Homburg mit. Stock war in den vergangenen Jahren an der Aufarbeitung des Skandals um sexuellen Missbrauch von Kindern am UKS beteiligt.