Bundesliga Neuer Mainz-Trainer Henriksen: „Fußball muss Spaß sein“

Der neue Cheftrainer Bo Henriksen will als Mutmacher und Motivator den abstiegsbedrohten FSV Mainz 05 wieder auf Erfolgskurs steuern. „Fußball muss Spaß sein. Die Spieler müssen an sich glauben, Mut und Selbstvertrauen haben“, sagte der 49 Jahre alte Däne bei seiner Vorstellung am Dienstag. „Wir müssen gewinnen, das ist die Botschaft. Der Glaube wird zurückkommen.“