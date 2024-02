2. Bundesliga Neuer Lautern-Coach Funkel freut sich auf Heimpremiere

Cheftrainer Friedhelm Funkel steht vor seiner Heimpremiere mit dem 1. FC Kaiserslautern vor einer großen Kulisse. Für das Südwest-Derby gegen den Karlsruher SC am Samstag (13.00 Uhr/Sky) sind bereits 47.260 Karten verkauft worden. „Man freut sich immer darauf, wenn man das erste Heimspiel als neuer Trainer machen darf. Ich hoffe, dass die Atmosphäre der Mannschaft genug Schwung geben wird, um mein Heimdebüt erfolgreich zu gestalten“, sagte der 70-jährige Funkel am Donnerstag. „Das muss Spaß machen, Fußball zu spielen. Da will man manchmal am liebsten noch selbst auflaufen.“