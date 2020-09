Neuer Kita-Fachkräfteverband: Bildungsqualität verbessern

Mainz Mehr Qualität in der frühkindlichen Bildung ist das Ziel, der wissenschaftlich empfohlene Personalschlüssel ist das Maß. Bildungsministerin Hubig begrüßt die Gründung des Verbands der Kita-Fachkräfte in Rheinland-Pfalz.

Rund 100 Erzieherinnen und Erzieher haben sich in Rheinland-Pfalz zu einem neuen Kita-Fachkräfteverband zusammengeschlossen. „Wir wollen damit die Lücke schließen, dass wir keinen eigenen Berufsverband haben“, sagte die Vorsitzende Claudia Theobald der Deutschen Presse-Agentur. Es sei gut, dass sich Gewerkschaften um höhere Tarife für die Beschäftigten bemühten. Der neue Fachkräfteverband wolle sich vor allem für eine möglichst hohe Qualität der frühkindlichen Bildung in den Kindertagesstätten einsetzen.

„Die pädagogischen Fachkräfte in unserem Land leisten jeden Tag wichtige Arbeit für die frühkindliche Bildung unserer Kinder“, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) und gratulierte dem Kita-Fachkräfteverband zur Gründung. Es sei gut, „wenn sich die Fachkräfte austauschen, zusammentun, ihre Stimme in der Gesellschaft stärken und so dazu beitragen, dass ihre wertvolle Arbeit noch stärker gesehen wird.“

Der am 25. August in Zornheim bei Mainz gegründete Verband setzt mit seinen Forderungen am wissenschaftlich empfohlenen Personalschlüssel an. Für Kinder von 1 bis 3 Jahren wird ein Verhältnis von einer Fachkraft auf drei Kinder gefordert, für Kinder von 3 bis 6 Jahren ein Personalschlüssel von 1:7,5. Der Ländermonitor der Bertelsmann Stiftung ergab für Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr rein rechnerisch ein Verhältnis von 3,7 Kindern auf eine Fachkraft in der Krippe und von 8,6 im Kindergarten. Zwei Jahre zuvor waren es noch 3,5 bei den Kleinen und ebenfalls 8,6 bei den Älteren.