Hochschulen Neuer internationaler Weinbau-Studiengang

Ein neuer deutsch-französischer Master-Studiengang Weinbau & Oenologie beginnt im Wintersemester auf dem Weincampus im pfälzischen Neustadt. Für den berufsintegrierenden Studiengang in englischer Sprache gebe es bereits Anfragen aus den USA und Japan, aber auch aus der Schweiz, Österreich, Ungarn und natürlich aus Frankreich und Deutschland, sagte Studiengangsleiterin Lena Keller der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Die Studierenden verbringen das erste Jahr in der Pfalz und das zweite im Elsass in Colmar (Frankreich). Dazwischen sind sie in ihren Unternehmen, die auch das Studium bezahlen, wie Keller erläuterte.