Regierung : Neuer Innenminister Ebling besucht flutgeschädigtes Ahrtal

Mainz/Bad Neuenahr-Ahrweiler Nur fünf Tage nach seiner Ernennung besucht der neue rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) das flutgeschädigte Ahrtal. Der Nachfolger des am vergangenen Mittwoch zurückgetretenen Sozialdemokraten Roger Lewentz trifft sich an diesem Dienstag (15.45 Uhr) in Bad Neuenahr-Ahrweiler erstmals in seiner neuen Funktion mit der Ahrweiler-Landrätin Cornelia Weigand (parteilos).

Ebling, der bisher Mainzer Oberbürgermeister war, will laut Innenministerium in der Kreisverwaltung Ahrweiler auch mit den hauptamtlichen Bürgermeistern der vom Hochwasser verwüsteten Städte und Gemeinden im Ahrtal sprechen. Anschließend ist ein gemeinsamer Rundgang durch die Altstadt von Bad Neuenahr-Ahrweiler geplant.

Ebling hatte bei seiner Ernennung zum Innenminister am vergangenen Donnerstag als einen seiner Schwerpunkte angekündigt, die richtigen Konsequenzen aus der Ahr-Flut im Juli 2021 mit mindestens 134 Toten zu ziehen. Den parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu der Naturkatastrophe wolle er „nach Kräften“ unterstützen. Eblings Vorgänger Lewentz war nach wachsender Kritik wegen seiner Rolle während des extremen Hochwassers zurückgetreten.

