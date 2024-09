Ab Mitte Dezember Neuer ICE zwischen Saarbrücken und Berlin

Rehlinger bezeichnete die zusätzliche ICE-Direktverbindung als „richtig gutes Signal der Bahn an das Saarland“, für das man sehr dankbar sei. „Seit mehr als einem Jahrzehnt geht es erstmals wieder in die richtige Richtung und die Anbindung unseres Bundeslandes wird verbessert“, so Rehlinger gegenüber der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken.