„Mogon NHR Süd-West“ Neuer Hochleistungsrechner an Uni Mainz eingeweiht

Grob gesagt kann „Mogon NHR Süd-West“ etwa Simulationen für Vorgänge durchrechnen, die von extrem vielen Faktoren abhängig sind. Ein konkretes Beispiel ist im Fachbereich Physik in Mainz die Berechnung von Wechselwirkungen zwischen chemischen und physikalischen Prozessen im Klimasystem der Erde - also etwa Auswirkungen von Wolken und Niederschlag. Ein anderes Beispiel sind Kalkulationen zu geodynamischen Prozessen etwa an Rändern von Kontinentalplatten oder an Vulkanen. In Mainz wurde auch schon simuliert, wie Lipide, also Transporteure von Boten-RNA (mRNA), die bei Corona-Impfstoffen zum Einsatz kommen, an Zellen andocken und wie mRNA in Zellen gelangt.