Neuer Hitzerekord erwartet: „40 Grad plus x“ möglich

Ein der direkten Sonne ausgesetztes Termometer zeigt knapp 40 Grad an. Foto: Fredrik von Erichsen/Archivbild.

Offenbach In Rheinland-Pfalz und im Saarland kann diese Woche ein Temperaturrekord geknackt werden. Regional im Umfeld von Rhein, Mosel und Saar seien für Donnerstag mit „40 Grad plus x“ zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Dienstag mit.

Damit könnte es so heiß werden wie noch nie zuvor in Deutschland. Die bislang heißeste Temperatur dieses Sommers war Ende Juni in Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz mit 38,6 Grad gemessen worden. Der bisherige Gesamtrekord liegt deutschlandweit bei 40,3 Grad und wurde am 5. Juli und 10. August vor vier Jahren im bayerischen Kitzingen gemessen.

„Die Wahrscheinlichkeit, dass sogar 41 Grad erreicht werden, erscheint eher gering. Sie ist jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen“, sagte der Meteorologe Martin Jonas vom DWD.