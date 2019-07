Neuer Hitze-Rekord in Rheinland-Pfalz und Saarland möglich

Offenbach Die Hitzewelle erreicht am Donnerstag voraussichtlich in Rheinland-Pfalz und im Saarland ihren Höhepunkt. Dabei könnten die bisherigen landesweiten Temperatur-Rekorde überboten werden. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Bei viel Sonnenschein seien am Donnerstag örtliche Spitzenwerte bis 41 Grad möglich. Es gebe eine starke bis extreme Wärmebelastung. Der bisherige Temperaturrekord wurde am Mittwoch in Rheinland-Pfalz in Bad Neuenahr-Ahrweiler mit 39,9 Grad und im Saarland in Saarbrücken mit 40,2 Grad gemessen.