Neuer Häftling will fliehen: Polizisten in Finger gebissen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/Archiv.

Kaiserslautern Ein neuer Häftling hat bei seinem Fluchtversuch auf dem Weg ins Gefängnis einen Polizisten in den Finger gebissen. Der Beamte sei leicht verletzt worden, teilte die Polizei in Kaiserslautern am Donnerstag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa