Drogenkriminalität im Gefängnis : Neuer Drogenscanner hat bereits 130 Treffer gelandet

Wittlich Oft kommen die Drogen per Post und sind nur auf den Briefumschlag geträufelt. Für das bloße Auge kaum sichtbar, für den neuen Drogenscanner hingegen schon. Die erste Bilanz des Geräts ist erfolgreich.

Ein bundesweit einmaliger Drogenscanner hat in rheinland-pfälzischen Gefängnissen schon 130 Treffer gelandet: Beim Einsatz des Detektors seien vor allem neue psychoaktive Stoffe wie synthetische Cannabinoide aufgespürt worden, sagte der Leiter der Justizvollzugsanstalt (JVA) Wittlich, Jörn Patzak. Auch „klassische“ Drogen, etwa Amphetamine, seien dabei gewesen. Die Drogen kämen meist per Post, seien auf Papier geträufelt und fürs bloße Auge kaum sichtbar.

Im November 2018 wurde das Scanner-Projekt ausgeweitet auf die JVAs in Diez und in Zweibrücken. Und seit September 2019 übernehmen die Wittlicher Tests für alle Gefängnisse in Rheinland-Pfalz. Das Gerät sei transportabel: Ein spezialisierter Mitarbeiter fahre in die Anstalten und mache die Untersuchungen vor Ort, sagte Patzak. Derzeit werde geprüft, ob weitere Geräte für andere Anstalten angeschafft werden sollten.