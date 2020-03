Neuer Corona-Fall: Mann aus Saarpfalz-Kreis infiziert

Eine 3D-Darstellung des Coronavirus. Foto: Uncredited/Centers for Disease Control and Prevention/AP/dpa/Archivbild.

Saarbrücken Im Saarland gibt es eine weitere nachgewiesene Infektion mit dem neuartigen Coronavirus. Ein Mann aus dem Saarpfalz-Kreis sei positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden, teilte das Gesundheitsministerium am Samstag mit.

Er habe Kontakt mit dem in Frankreich lebenden Mann gehabt, der bei einer saarländischen Firma arbeitet. Dessen Infektion war am Freitag bekannt geworden. Der Mann ist der vierte Mensch, der im Saarland positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurde. Informationen zu seinem Gesundheitszustand gab es am Samstag nicht.