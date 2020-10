Neue Führung am Kernkraftwerk Cattenom : Jérôme Le Saint ist der neue Direktor am AKW Cattenom

Jérôme Le Saint ist der neue Direktor am AKW Cattenom

Neue Führung am Kernkraftwerk Cattenom

Jérôme Le Saint leitet ab sofort das lothringische Kernkraftwerk in Cattenom. Foto: Edf

Cattenom Jérôme Le Saint ist neuer Direktor im grenznahen Atomkraftwerk Cattenom. Er folgt damit auf Thierry Rosso, der die Geschäfte des AKW seit 2016 leitete und nun zur EdF-Zentrale nach Paris wechselt.

Seit dem Jahr 2017 arbeitet Le Saint bereits am lothringischen Standort. Bisher war er als Leiter der Produktionsabteilung tätig und übernimmt nun die Leitung des Werks.

Seine berufliche Laufbahn startete der 41-Jährige, der ursprünglich aus der Bretagne kommt, im Automobilbereich beim Unternehmen PSA, bevor er 2008 zum französischen Stromkonzern EdF wechselte. Für das Unternehmen war Le Saint bereits an mehreren Standorten im Einsatz, unter anderem in der Pariser Zentrale, aber auch im Kernkraftwerk Chooz in den Ardennen.