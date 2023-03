Landtag Neuer CDU-Fraktionschef will verstärkt Lösungen vorlegen

Als Bürger der Eifel sehe er beispielsweise, wie die Schere zwischen ländlichen Regionen und Städten immer weiter auseinander gehe. Als Beispiel führte Schnieder die Gesundheitsversorgung in seinem eigenen Wahlkreis in der Vulkaneifel an. „Bei mir zuhause im Wahlkreis wird das Krankenhaus Idar-Oberstein zum 1.4. schließen. Fast 5000 Menschen kommen innerhalb von 30 Minuten nicht mehr zu einem Grundversorger. Die Notarztversorgung ist da ein Problem.“