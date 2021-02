Neuer Boom: Viele entdecken in Corona-Zeiten das Schach

Schweich/Bitburg/Lübeck Schach liegt in Corona-Zeiten voll im Trend: Vom Kind bis zum Senior entdeckten derzeit viele die Sportart neu für sich, sagte der Präsident vom Schachbund Rheinland-Pfalz, Achim Schmitt, in Schweich (Kreis Trier-Saarburg).

„Online-Schach wird definitiv um ein Vielfaches mehr gespielt als vor einem Jahr“, sagte der Präsident des Deutschen Schachbundes, Ullrich Krause, in Groß Grönau (Schleswig-Holstein). Er hofft, dass in Nach-Corona-Zeiten mehr Schachspieler in die Vereine kommen. „Ich bin da zurzeit sehr optimistisch, dass das klappt.“ Die 2400 Schachvereine bundesweit zählten zurzeit rund 89 000 Mitglieder.