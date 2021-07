Ausflugsziel in Frankreich : Neuer Baumwipfelpfad führt Elsass-Touristen hoch hinaus

Vom 29 Meter hohen Aussichtsturm in Drachenbronn blickt man über die Rheinebene und die Nordvogesen. Für die kleinen Besucher gibt es noch weitere Attraktionen.

Wer für ein ganzes Wochenende in den Nordvogesen unterwegs ist, kann nach Erklimmen des Baumwipfelpfads noch weitere Orte in der Nähe entdecken. Um sich einen Eindruck der Ligne Maginot zu verschaffen, lohnt sich ein Besuch im fast ursprünglichem Zustand besichtigt werden. Die Führhung zeigt unter anderem die Kaserne mit sanitären Anlagen, Lazarett und Kraftwerk sowie ein Kampfbunker mit versenkbaren Panzertürmen und Kanonen. Nicht ganz so gut erhalten, aber dennoch beeindruckend, ist auch die Burg Fleckenstein. Im 12. Jahrhundert gebaut, wurde sie 1680 von Ludwig XIV. Armee erobert. Die Besucher können sich heute die Ringmauer sowie der Brunnenturm und der Treppenturm anschauen. Wer doch lieber in der Natur bleiben will, findet im Naturpark Nordvogesen, der als Uneso-Biosphärenreservat anerkannt ist, viele Wanderwege mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden.