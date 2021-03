Neuer Ansprechpartner für Betroffene sexualisierter Gewalt

Mainz Betroffene von sexualisierter Gewalt im Bistum Mainz erhalten einen weiteren Ansprechpartner. Volker Braun aus Nieder-Olm (Landkreis Mainz-Bingen), der seit zehn Jahren in der Opferschutzorganisation „Weisser Ring“ ehrenamtlich aktiv ist, sei ab sofort eine weitere Anlaufstelle, teilte das Ordinariat am Freitag mit.

Braun stehe wie Schwester Marie Bernadette Steinmetz, die bisher schon diese Aufgabe betreute, in keinem Dienstverhältnis mit dem Bistum. Beide arbeiteten aber mit der Bistumsleitung zusammen, hieß es weiter. In der zweiten Jahreshälfte will das Bistum noch eine dritte Ansprechperson berufen.