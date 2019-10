Neue Zugverbindungen zwischen Rheinland-Pfalz und Luxemburg

Trier/Luxemburg Zehntausende Menschen pendeln täglich zwischen der Region Trier und dem Großherzogtum Luxemburg. Für sie gibt es bald mehr Reiseangebote. Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember werde eine neue grenzüberschreitende Zugverbindung eingeführt, teilte das rheinland-pfälzische Verkehrsministeriums mit.

Auch in die Gegenrichtung gibt es Neuerungen im Fahrplan. Reisende können ab Dezember zwischen 6 Uhr und 20 Uhr einmal pro Stunde in einen Zug von Luxemburg nach Wittlich steigen, wie das Verkehrsministerium des Großherzogtums mitteilte. Die Linie halte an allen Stationen zwischen den Städten und verkehre von montags bis samstags.