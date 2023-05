Natur Neue Wölfe in Rheinland-Pfalz: Schafhalter fordern Schutz

In Rheinland-Pfalz gibt es bislang ein nachgewiesenes Wolfsrudel im Westerwald an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen. Der Rüde aus dem Rudel lebe weiterhin in der Region und markiere sein Revier. Er habe aber mittlerweile eine andere Partnerin, berichtete Sandrini. Die ursprüngliche Mutter aus dem Rudel war im vergangenen Jahr vermutlich ums Leben gekommen. Die Jungen aus dem Wurf seien teilweise von Autos überfahren worden oder in andere Regionen weitergezogen. Das Rudel wurde auf insgesamt bis zu 15 Tiere geschätzt.