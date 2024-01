Wetter Neue Woche wird niederschlagsfrei und frostig

Am Dienstag wird es sonnig und niederschlagsfrei. Der DWD kündigt für Dienstag Dauerfrost bei Höchsttemperaturen zwischen minus vier Grad und null Grad an. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es klar und niederschlagsfrei. Die Temperatur sinkt und es gibt mäßigen bis strengen Frost zwischen minus sieben und zehn Grad, im Bergland gibt es teils strengen Frost bis minus dreizehn Grad. Der Mittwoch ist nach Angaben der Experten wolkenlos und niederschlagsfrei und die Temperaturen bleiben ähnlich, auch in der Nacht zum Donnerstag.