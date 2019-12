Neue Woche bringt Nebel, Frost und vereinzelt Schnee

Wassertropfen hängen an Grashalmen. Foto: Sebastian Gollnow/dpa.

Offenbach Die Woche startet in Rheinland-Pfalz und dem Saarland vielerorts kalt und bewölkt. Im Bergland seien tagsüber auch schwache Schneeschauer möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Montagmorgen mit.

