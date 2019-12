Neue Woche beginnt mit vielen Wolken: Aber eher trocken

Zwei Bäume ohne Laub sind zu sehen, während im Hintergrund dunkle Wolken aufziehen. Foto: Thomas Warnack/dpa.

Offenbach Nach den ersten Schneeflocken am ersten Advent bleibt es zu Beginn der neuen Woche in Rheinland-Pfalz und im Saarland meist trocken. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte, sorgt Hoch „Sarena“ zum Wochenanfang für kühles, aber niederschlagsfreies Wetter.

In den Nächten wird es mit bis zu minus 5 Grad kalt. Am Sonntag hatte es laut DWD in höheren Lagen auf mehr als 700 Metern noch geschneit.

Am Montag bleibt es der Vorhersage zufolge meist grau. Am ehestens seien noch in den südlichen Landesteilen kurze Auflockerungen zu erwarten. Niederschläge sind demnach nur am Nachmittag in der Eifel und im Westerwald möglich. Die Temperaturen steigen laut DWD auf 2 bis 5, im Bergland auf maximal 0 Grad. In der Nacht zu Dienstag kann es bei minimal 0 bis minus 4 Grad stellenweise glatt werden.