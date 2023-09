Gesundheit Neue Vorstände an Unimedizin - Hoch wird Aufsichtsratschef

Die vor großen Herausforderungen stehende und von tiefen internen Streitereien gebeutelte Universitätsmedizin Mainz stellt sich an der Spitze personell fast vollständig neu auf. Veränderungen wird es auf drei von vier Vorstandsposten geben, auch der Aufsichtsratsvorsitz kommt in neue Hände. So soll die größte Klinik von Rheinland-Pfalz, die mit satten Verlusten zu kämpfen hat, wieder in ruhigere Fahrwasser kommen.