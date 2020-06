Neue Verordnung fürs Alltagsleben in Corona-Zeiten

Mainz Mit der bereits zehnten Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie hat die Landesregierung den Rahmen für das Alltagsleben in Rheinland-Pfalz neu abgesteckt. Die am Freitag veröffentlichte Verordnung hält die jüngsten Lockerungen fest und macht klare Vorgaben zu Abstandsgebot, Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen.

Wieder erlaubt sind künftig Veranstaltungen im Freien mit höchstens 350 gleichzeitig anwesenden Menschen unter

Beachtung der notwendigen Schutzmaßnahmen - bisher lag diese Höchstgrenze bei 250 Personen. In geschlossenen Räumen dürfen bis zu 150 Menschen gleichzeitig anwesend sein. Dabei gilt unter anderem eine Pflicht zur Erfassung der Kontakte. „Die

Maskenpflicht ... entfällt am Platz“, heißt es in der Verordnung.