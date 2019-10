Neue Triebfahrzeuge verspätet : Neue Triebfahrzeuge verspätet: Vlexx muss umdisponieren

Mainz Aufgrund von Produktionsengpässen beim Hersteller kann Vlexx neue Triebfahrzeuge nicht rechtzeitig in Betrieb nehmen. Betroffen sind vier saarländische Strecken für die nun Ersatz gemietet werden muss.

Weil der Hersteller Bombardier neue Triebfahrzeuge nicht rechtzeitig liefern kann, muss das Transportunternehmen Vlexx zur Übernahme mehrerer Bahnlinien im Saarland im Dezember umplanen. Nichtsdestotrotz würden die an Vlexx vergebenen Linien zum Fahrplanwechsel im Dezember wie vorgesehen bedient, teilte Vlexx am Dienstag in Mainz mit. Begründet habe Bombardier den Verzug mit Produktionsengpässen. Bereits im Juni 2019 habe der Hersteller mitgeteilt, voraussichtlich nur sechs statt der bestellten 21 Fahrzeuge zum Dezember liefern zu können, nun klappt Vlexx zufolge auch das nicht.