Neue Termine für Corona-Impfungen im Saarland ab Januar

Saarbrücken Das saarländische Gesundheitsministerium hat die Bürger bei der Vergabe von Terminen für Corona-Impfungen um Geduld gebeten. Viele seien „traurig und frustriert und enttäuscht“ gewesen, dass sie bei der ersten Vergaberunde bis Ende Januar nicht zum Zuge gekommen seien, sagte Staatssekretär Stephan Kolling (CDU) am Dienstag in Saarbrücken.

Das Saarland hatte als erstes Bundesland bereits am 24. Dezember eine Hotline zur Terminvergabe freigeschaltet. Die verfügbaren 12 000 Termine bis Ende Januar waren schnell vergeben. „Ich gebe zu, dass ich nicht gedacht habe, dass so ein Ansturm direkt am ersten Tag kommt und am ersten Weihnachtsfeiertag“, sagte Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU).