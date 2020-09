Neue Studie: Verband beklagt zunehmende Gewalt gegen Lehrer

Mainz/Berlin Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) Rheinland-Pfalz beklagt unter Berufung auf eine neue Studie immer mehr Gewalt gegen Lehrer. „Beleidigungen, Diffamierungen und körperliche Angriffe nehmen zu“, kritisierte der VBE-Landesvorsitzende Gerhard Bold.

Das Meinungsforschungsinstitut Forsa hatte im Januar und Februar dieses Jahres im Auftrag des VBE bundesweit rund 1300 Schulleitungen repräsentativ befragt, darunter 114 in Rheinland-Pfalz. Die Studie zeigt laut dem Verband, „dass die Gewalt gegen Lehrkräfte seit 2018 an allen Schulformen deutlich zugenommen hat“.

Bundesweit gaben dem VBE zufolge 34 Prozent der befragten Schulleitungen an, dass an ihrer Schule in den vergangenen fünf Jahren Lehrer körperliche Gewalt erlebt hätten. Bei der Vorgängerumfrage 2018 seien es noch 26 Prozent gewesen. 61 Prozent der Schulleitungen berichteten nach den Angaben jetzt von direkter psychischer Gewalt in den zurückliegenden fünf Jahren - zwei Jahre zuvor hatte dieser Wert noch bei 48 Prozent gelegen. Eine ähnliche Steigerung zeigte sich laut VBE auch bei der psychischen Gewalt über das Internet: Hatten 2018 noch bundesweit 20 Prozent der Schulleitungen davon berichtet, waren es nun 32 Prozent.