Neue Stolpersteine zum Gedenken an NS-Opfer in Mainz

Goldene Stolpersteine liegen auf dem Straßenboden. Foto: Andreas Arnold/dpa.

Mainz Zum Gedenken an Opfer der NS-Zeit sind am Freitag vor acht Häusern in Mainz insgesamt fünfzehn Stolpersteine verlegt worden. Über 200 der Steine des Künstlers Gunter Demnig gibt es derzeit in der rheinland-pfälzischen Hauptstadt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

An der Gedenkfeier für die jüdische Familie Mattes nahmen auch Nachfahren aus Israel und den USA teil.

„Was die Geschichte des Nationalsozialismus betrifft, da kann und darf kein Schlussstrich gezogen werden“, sagte Kulturdezernentin Marianne Grosse (SPD). Das Projekt solle in Bewegung bleiben, damit sich das Vergessen nicht ausbreite.

Mit den Stolpersteinen möchte Künstler Demnig darauf aufmerksam machen, dass Opfer der NS-Zeit überall zu finden seien. Die Gedenkstätten hätten vor allem für die jungen Menschen Relevanz. „Ein Buch aufschlagen und zu lesen sechs Millionen, das ist irgendwas Abstraktes“, sagte der Künstler mit Blick auf die Zahl der im Holocaust ermordeten Juden. Die Stolpersteine machten bewusst, dass es nicht irgendwo gewesen sei, sondern dass auch „um die Ecke“ Juden deportiert worden seien.