Unterhaltung Neue Sterne für den Mainzer „Walk of Fame des Kabaretts“

Der Mainzer „Walk of Fame des Kabaretts“ hat Zuwachs bekommen: Die drei Kabarettistinnen Nessi Tausendschön sowie posthum Hannelore Kaub und Lore Krainer sind mit je einem Stern der Satire geehrt worden. „Der Walk of Fame verbindet das Unterhaus, eine der renommiertesten Kleinkunstbühnen Deutschlands, und das Kabarettarchiv, das eine faszinierende Sammlung beheimatet“, sagte die Schirmherrin, Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), zur Verleihung am Freitag in Mainz.